Косово, частично признанное крохотное государство в Восточной Европе, объявило о создании собственной армии. Североатлантический альянс и Евросоюз этим обеспокоены.
Так, в ЕС поделились ожиданиями, что Косово будет и далее выполнять принятые на себя обязательства. В Европе указывают на то, что процесс создания собственной армии должен быть постепенным и выверенным, а также соответствовать всем нормам международного права.
Отметим, что на сегодняшний день Косово не имеет собственной армии как таковой. У частично признанного государства есть лишь силы безопасности. Против создания армии на территории Косово в первую очередь выступает Сербия, от которой это самое Косово вот уже долгие годы пытается тщетно отделиться.
Напомним, что некогда Сербия, Черногория, Македония, Босния и Герцеговина, Хорватия и Словения — страны Балканского полуострова, входили в состав республики Югославия. Но в результате кровопролитного государственного переворота страна распалась. Произошло это, кстати, не без вмешательства Североатлантического альянса, который сегодня наряду с Евросоюзом обеспокоен решением Косово создать собственную армию.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, будто Соединенные Штаты Америки и прочие западные государства вот-вот сделают страны Балканского полуострова "плацдармом" для войны с Россией.
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