Вместо забастовки: вся польская полиция "ушла в отпуск по усталости"

В польских городах Камень-Поморский и Щецина все полицейские одновременно отправились на больничный из-за переутомления во время службы в течение года, пишет польский портал Onet.
Сообщается, что в Щецине на больничный ушло 70% стражей порядка, а Камень-Поморский и вовсе остался без правоохранителей: в нем на больничный ушло 100% персонала.
Председатель независимого профсоюза «Солидарность» Рафал Янковский объяснил, что не нужно расценивать эти действия как забастовку. Это произошло из-за несоответствия количества персонала и объема работы. Сверхурочные часы привели к переутомлению.
Отмечается, что летний период характерен высокой нагрузкой на полицейских, так как в это время много сотрудников уходят в отпуск, а их обязанности распределяются между оставшимися на посту правоохранителями.
Ранее СМИ писали об общенациональном протесте полицейских в "итальянском стиле". Стражи порядка выполняют свои служебные обязанности очень скрупулезно, соблюдая все до единой инструкции и предписания.
10 июля, имея очень ограниченные возможности для проведения стачки, полицейские перестали выписывать штрафы в потпытке обратить внимание властей на свои проблемы, в частности, низкую зарплату. Этот шаг очень больно ударил по бюджету страны, заставив представителей Министерства внутренних дел сесть за стол переговоров.
Источник фото: REX/Shutterstock
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