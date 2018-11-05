Черногорские оппозиционеры обратились за помощью к Путину и Макрону

Оппозиционеры из правительства Черногории обнародовали открытое письмо, обращенное к действующему президенту Российской Федерации Владимиру Путина и главе Франции Эммануэлю Макрону.
В письме черногорские оппозиционеры просят обратить внимание политиков на то, что власти страны ограничивают свободу их передвижения. Против них, сетуют черногорские оппозиционеры, действующая в стране власть возбудила ряд судебных процессов и даже отобрала дипломатические паспорта.
Оппозиционеры из правительства Черногории, обращающиеся за помощью к Владимиру Путину и Эммануэлю Макрону, считают, что нет в Европе столь же гонимого и угнетенного политического союза, нежели они. Любопытно, но отчего-то политики Черногории считают, что Москва и Париж смогут их защитить. Оппозиционеры просят Россию и Францию воспользоваться "своим авторитетом" и повлиять на власти Черногории.
Отметим, что помимо имен Владимира Путина и Эммануэля Макрона в открытом письме фигурирует имя президента Сербии Александра Вучича.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что соседняя с Черногорией Босния и Герцеговина, также некогда входившая в состав канувшей в небытие Югославии, опровергла информацию о том, что не пускает на свою территорию граждан Российской Федерации.
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