Черногорские оппозиционеры обратились за помощью к Путину и Макрону

Оппозиционеры из правительства Черногории обнародовали открытое письмо, обращенное к действующему президенту Российской Федерации Владимиру Путина и главе Франции Эммануэлю Макрону.

В письме черногорские оппозиционеры просят обратить внимание политиков на то, что власти страны ограничивают свободу их передвижения. Против них, сетуют черногорские оппозиционеры, действующая в стране власть возбудила ряд судебных процессов и даже отобрала дипломатические паспорта.

Оппозиционеры из правительства Черногории, обращающиеся за помощью к Владимиру Путину и Эммануэлю Макрону, считают, что нет в Европе столь же гонимого и угнетенного политического союза, нежели они. Любопытно, но отчего-то политики Черногории считают, что Москва и Париж смогут их защитить. Оппозиционеры просят Россию и Францию воспользоваться "своим авторитетом" и повлиять на власти Черногории.

Отметим, что помимо имен Владимира Путина и Эммануэля Макрона в открытом письме фигурирует имя президента Сербии Александра Вучича.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что соседняя с Черногорией Босния и Герцеговина, также некогда входившая в состав канувшей в небытие Югославии, опровергла информацию о том, что не пускает на свою территорию граждан Российской Федерации.

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