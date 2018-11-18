В Словении установили мемориальную табличку в память о российских военнопленных

В небольшом словенском городке Римске-Топлице прошла торжественная церемония установки мемориальной таблички.

Ее установили в память о российских военнопленных, что содержались здесь ровно сто лет назад, в годы Первой мировой войны. Известно, что организаторами данного мероприятия выступило посольство Российской Федерации в Словении и муниципальные власти Римске-Топлице.

Во время установки мемориальной таблички духовой оркестр исполнил государственные гимны Словении и России. После представители российской дипломатической миссии возложили венок к мемориальному камню.

Напомним, что небольшая и скромная Словения некогда входила в состав многонациональной Югославии. Когда на территории последней началась кровопролитная гражданская война, Словения первой из всех республик, входивших в ее состав, обрела независимость. Гражданская война в Югославии длилась много лет, и в открытую вооруженную конфронтацию вмешались даже силы Соединенных Штатов Америки и Североатлантического альянса. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, будто Балканский полуостров в скором времени может стать очередным плацдармом Запада против РФ.

Фото: Fotodom. ru

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