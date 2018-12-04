Президент Сербии пожаловался в Москву на "силы", которые толкают Балканы к конфликту

Сербский президент послал в Москву сигнал о том, что внешние силы подталкивают балканские страны к новому вооруженному противостоянию.

Александр Вучич попросил посла рассказать представителям российской верховной власти информацию о том, что Балканы вновь могут оказаться под угрозой военного конфликта.

Во вторник в Белграде глава сербского государства провел встречу с полномочным представителем РФ в Сербии послом Александром Чепуриным. В ходе диалог во вторник Вучич упомянул о том, что некие силы намеренно подталкивают Сербию и весь Балканский регион к новому конфликту.

"Президент выразил послу большую обеспокоенность из-за формирования армии так называемого Косова вопреки резолюции СБ ООН 1244. Президент попросил уведомить президента Путина и руководство дружественной России, что Сербию и регион кто-то как будто намеренно подталкивает к конфликту", — цитирует слова президента пресс-служба.

Собеседники обговорили и детали подготовки к предстоящему визиту в Сербию российского лидера, отметив, что "подготовка протекает хорошо".

Ранее поступила информация о том, что в Приштине на 14 декабря намечено проведение окончательного голосования о создании армии непризнанной Республики Косово.

Напомним, 18 октября парламент самопровозглашенной Республики Косово принял в первом чтение проект постановления о создании полноценной армии на основе сил безопасности.

Правда. Ру писала, что созданием армии Косово обеспокоены и Соединенные Штаты.

Фото: News Front

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