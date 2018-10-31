СМИ рассказали о возможном регентстве британского принца Чарльза

Королева Великобритании Елизавета II, возможно, в ближайшее время сделает своего сына принца Чарльза регентом и отойдет от правления, утверждает The Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к Букингемскому дворцу.

Издание напоминает, что, по установленной процедуре, о кончине монарха первым должен узнать принц Чарльз, который тут же станет королем, затем печальной новости узнает премьер-министр страны.

В случае с королевой Елизаветой II, более вероятным сценарием будет регентство принца Чарльза при живой королеве. Она может пойти на этот шаг для сохранения монархии, на благо которой работала всю жизнь. Регентство даст ей возможность выполнить данное при коронации обещание служить народу до конца жизни в качестве королевы. При этом отречения от трона не предвидится — принц Чарльз только после кончины Елизаветы II станет королем.

По оценкам источников, принципиальное решение о регентстве может быть принято после достижения Елизаветой II 95 лет.

Издание отмечает, что королева уже несколько лет не совершает зарубежных поездок, за границей ее представляет 69-летний принц Чарльз. Так, она постепенно передает свои функции сыну.

Несмотря на то, что королева все чаще проводит время со своим внуком принцем Уильямом, чьи функции также стали шире — например, именно он совершал исторический визит в Израиль, Елизавета II не собирается отодвигать в сторону прямого наследника. Она также все чаще один на один общается со старшим сыном, обсуждая государственные вопросы.

Читайте также:

Британское правительство отрепетировало свое поведение после смерти Елизаветы II

Елизавета II решилась доказать, что она жива

СМИ: Королева Елизавета заставила Меган Маркл отдать часть себя