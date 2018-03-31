Прожорливые мыши: Англия рассказала, что искала в самолете Аэрофлота

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес рассказал, что проверка российского самолета в аэропорту "Хитроу" прошла в рамках процедур по защите от организованной преступности, сообщает Reuters.



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"Это обычная для пограничников процедура проверки самолета с целью защиты Великобритании от организованной преступности и тех, кто пытается ввезти вредные вещества, такие как наркотики или оружие в страну", — сказано в заявлении Уоллеса.

Россия после проверки самолета "Аэрофлота" в Лондоне пригрозила применить аналогичные меры в отношении британских авиаперевозчиков.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Великобритания рассматривает возможность закрытия торгового представительства России в качестве новых санкций по "делу Скрипаля". Власти назвали торгпредство "логовом шпионов".