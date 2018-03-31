Турция напала на Францию

Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся жесткой критике со стороны премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, сообщает агентство "Анадолу".

Глава Франции принял делегацию Сирийских демократических сил (СДС). Этим и вызвал гнев Анкары. Бинали Йылдырым подчеркнул, что Анкара не ведет диалог с преступниками в отличии от Франции, а противостоит им.

Напомнив о словах французского лидера относительно готовности Парижа к посредничеству между СДС и Турцией, премьер Турции сказал: "По какому праву Макрон пытается стать посредником между террористами и Анкарой? Кто возложил на него подобную миссию?".

Премьер Турции напомнил молодому французу, что Анкара настроена на полное устранение угрозы терроризма как внутри страны, так и в регионе. Подтверждением этому стали операции "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата" в Сирии".

По словам Йылдырыма, если Париж не осознает приоритетов Анкары в регионе, то руководству Франции стоило бы вынести уроки из собственной истории. "Неужели Франция пытается причинить жителям Сирии ту же боль, что пережили из-за ее действий жители Алжира?", — спросил турецкий премьер.

Йылдырым подчеркнул, что Анкара не ставит различий между структурами, оказывающими давление на жителей Сирии. "Если Макрон пытается выступить посредником террористов, то это его личное дело. Что касается Турции, то мы не имеем ничего общего с преступными структурами", — добавил Йылдырым.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о скором освобождении сирийского района Талль-Рифат. Тем самым будут достигнуты цели турецкой операции "Оливковая ветвь".

Освобождение района Талль-Рифат — дело ближайших дней. Об этом Эрдоган заявил в провинции Трабзон. Кроме того, турецкий лидер обратился к США с призывом вывести сирийский район Мюнбич из-под контроля курдов.

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