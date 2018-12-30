СМИ: Запад не сможет противостоять гиперзвуковой российской ракете

Западные СМИ продолжают обсуждение угрозы российского ракетного комплекса "Авангард". Эксперты увидели опасность в гиперзвуковом действии оружия.

Удачные испытания ракеты "Авангард", на которых присутствовал сам глава российского государства Владимир Путин уже несколько дней являются одной из главных тем в западных СМИ. Программный координатор в сфере исследований оборонных технологий немецкого аэрокосмического центра Дирк Зимпер высказал мнение о том, что русское гиперзвуковое оружие способно поразить цель без снаряжения ядерной боеголовкой.

Эксперт рассказал, что оружие запускается вместе с ракетой "Авангард", но отделяется от нее на большой высоте. Затем данный блок двигается в атмосфере на огромных скоростях, преодолевая большие расстояния. При этом, чтобы поразить цель, гиперзвуковое оружие даже не обязательно снаряжать ядерной боеголовкой.

Дирк Зимпер считает, что кинетической энергии достаточно, чтобы нанести огромный ущерб стороне противника. Также он отметил, что западные исследователи не только изучают русское оружие, но и готовят контрмеры против ракетного комплекса.

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