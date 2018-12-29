Жители Европы начали вживлять под кожу чипы

Граждане Швеции первыми в Европе стали приобщаться к чипированию. Шведы массово вживляют под кожу электронные чипы, которые позволяют им бесконтактно расплачиваться в магазинах и проходить турникеты. Разработчики чипов заверяют, что это только начало. В будущем функционал значительно расширится и сделает жизнь людей комфортнее. Однако не все разделяют такого оптимизма, есть и противники массовой чипизации. По их мнению, вживленную в человека электронику можно использовать для более корыстных целей.

В первой волне чипизации Швеции более 4 тысяч человек вживили себе под кожу миниатюрные чипы. Вслед за жителями Швеции к чипизации приобщились и китайцы. Однако жители Поднебесной не спешат делать себя киборгами. Они оснащают чипами одежду, например, школьную форму. Это позволяет родителям не переживать за накопления своих детей. Более того, местоположение ребенка всегда можно отследить с помощью GPS-трекера.

Несмотря на многочисленные преимущества существуют и недостатки технологии. На этапе вживления и дальнейшей эксплуатации есть риск занести инфекцию и последствия могут быть самыми разными. Существенный недостаток системы отмечают и ее разработчики - это плохая защищенность. Информация, которая содержится в чипе может попасть не в те руки.

Ранее "Правда.Ру" писала о технологическом скачке Ирана.

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