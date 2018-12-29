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Датскую автономию заподозрили в подрыве антироссийских санкций

Мир » Европа

Фарерские острова не встали на сторону европейских санкций против России и получают огромную прибыль от экспорта товаров в нашу страну. Об этом сообщают шведские СМИ.

Датскую автономию заподозрили в подрыве антироссийских санкций. 396579.jpeg

После прекращения поставок европейских поставщиков рыбы в Россию, ее стали доставлять с Фарерских островов. Это автономный регион, входящий в состав Дании. На данный момент, одна четвертая всего экспорта островов идет в Россию. За 5 лет объем поставок рыбы из датского региона вырос до 383 миллионов долларов.

Автономия хоть и привязывает Фарерские острова к Дании, но частью Евросоюза они так и не стали, поэтому антироссийские санкции для региона ничего не значат. В Министерстве рыбного хозяйства островов отметили, что по данному вопросу Евросоюз никогда не приглашал их к общему столу переговоров, а значит ограничений на экспорт быть не может. Также министр Хегни Хойдаль сообщил, что в Дании нашли политический компромисс в этом аспекте экономики. Однако, в шведских СМИ обозначается, что для датского правительства данная ситуация является раздражительным фактором

Политики в Дании уже не раз высказывали свое беспокойство, считая такое сотрудничество пропагандой российских интересов, а также указывали на моральный аспект вопроса.

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