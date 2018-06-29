В Киеве объявили об остановке "Северного потока - 2"

Член украинского парламента Андрей Парубий, недавно вернувшийся из официального визита в Соединенные Штаты Америки, поделился своими мыслями по поводу строительства трубопровода. Парубий заявил, что строительство "Северного потока-2" непременно будет приостановлено.
Украинский депутат сказал, что в этом его убедили в Вашингтоне, столице США. По словам Парубия, там насчет прокладки трубопровода настроены весьма серьезно. Также Андрей Парубий поделился и причиной, по которой Соединенные Штаты Америки остановят строительство "Северного потока-2". По его словам, причина кроется в том, что трубопровод есть не что иное, как оружие российской агрессии в руках тирана-Путина.
Также украинский депутат заявил о геополитической важности таких государств, как Украина, Белоруссия, Грузия, Латвия, Литва и Эстония. По словам Парубия, данные государства защищают всю Европу от российского вторжения. Они, заявил Парубий, "щит Европы в противостоянии путинской гибридной агрессии".
В ходе официальной рабочей встречи Андрей Парубий также попросил своих коллег из Соединенных Штатов Америки ввести санкции против тех компаний, что осуществляют строительство "Северного потока-2". Отметим, что помимо российского "Газпрома" в строительстве участвует и ряд других крупнейших европейских компаний.
В то же время представители министерства экономики Германии заявили, что американское правительство заверило их в том, что санкций по "Северному потоку-2" для европейских государств не будет.
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