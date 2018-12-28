Меркель и Макрон потребовали свободы судоходства в Керченском проливе

В пятницу французский лидер Эмманюэль Макрон совместно с канцлером Германии Ангелой Меркель потребовали от Российской Федерации прекратить удерживать в заключении украинских моряков, а также обеспечить безопасный проход кораблей в Керченском проливе. По словам европейских лидеров, нельзя ущемлять права захваченных украинских моряков, так как имеют право встретить новый год со своей семьей.
Напомним, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов уже заявлял о том, что через Керченский пролив организован свободный проход на общих условиях. По его словам, к украинским морякам были применены ограничения по причине организованной ими провокации. Владимир Константинов посоветовал украинской стороне ознакомиться с документами, которые Украина подписывала ранее в рамках взаимодействия с Российской Федерацией.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинские моряки пожаловались на "Русское радио", находясь в заключении в "Матросской тишине".
Фото: most.life
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