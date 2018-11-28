Жители Эстонии выпивают больше всех в Европе

15,35 литров спиртосодержащих напитков в год выпивают в среднем граждане этой страны каждый. Следствием этого стал высокий процент алкосмертности.
Далее в списке самых "пьющих" стран Европы расположились жители Словении, Люксембурга, Дании и Латвии. Мало алкоголя потребляют на Мальте, а Греция, Италия и Шведция стали самыми благоприятными для поддержания трезвого образа жизни странами: 6,5, 7,08 и 7,18 литров в год на душу населения соответственно.
Данный рейтинг составили эксперты организации "Трезвая Россия". Результаты своих исследований специалисты собираются разослать в посольства этих стран не только для ознакомления, но и, по словам экспертов, для какого-либо практического применения.
Ранее "Правда.Ру" сообщала об аналогичном исследовании на территории России. Так, самыми "пьющими" регионами стали Магаданская область и Ненецкий автономный округ. Меньше всего пьют, по данным специалистов, в Ингушетии, Чечне и Дагестане. Что касается профессий, то наиболее подвержены алкоголизму оказались люди рабочих специальностей: сантехники, дворники и грузчики. Далее в рейтинге следуют бюджетники — полицейские, военные и врачи.
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По данным ВМС Украины, боевые корабли украинского флота обстреляны и захвачены российской стороной в Керченском проливе
Одновременно с этим минобороны Украины сообщает о приведение армии в "полную" боевую готовность.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Также в полную боевую готовность приведены войска Службы безопасности страны.
Польский журналист отправился на вокзал с вопросом к украинцам, кто виноват в Керченском инциденте, ответы, как он признался, его шокировали.