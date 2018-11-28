Глава парламента Словакии отказался верить Порошенко на слово

Андрей Данко напомнил, что Украина уже обманывала, когда речь шла о гибели журналиста Аркадия Бабченко. Это даёт ему повод не верить Петру Порошенко на слово.

Председатель словацкого парламента заявил, что он не тот человек, который доверяет нынешнему президенту Украины. В условиях отстуствия доказательств с украинской стороны их версии произошедшего не стоит ожидать от правительства Словакии "миллион" антироссийских санкций, добавил Данко. Гораздо важнее, по его мнению, предпринять все меры для деэскалации конфликта, а целью должен стать мир между Россией и Украиной. Словацкий политик предупредил, что "некоторые люди" могли просто попытаться манипулировать мнением стран-участниц Европейского Союза.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что что Германия отреагировала на критику со стороны Киева: в ответ на обвинения в сдержанной реакции на Керченский инцидент, в Берлине заявили о том, что экономические перспективы страны для них важнее.

Также "Правда.Ру" продолжает держать в курсе новейших событий, связанных с Керченским инцидентом. Так, Владимир Путин впервые прокомментировал события, произошедшие 25 ноября. По словам главы РФ, Украина по инициативе Порошенко устроила провокацию, воспользовавшись как поводом обычной пограничной ситуацией.

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