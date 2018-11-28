Европейские дипломаты выступили против новых антироссийских санкций

Правительства Германии и Франции не считают, что сегодняшний день диктует необходимость введения новых западных санкций в отношении Российской Федерации.
Об этом пишет немецкое издание Die Welt.
Немецкие и французские политики придерживаются мнения, что в инциденте с Военно-морскими силами Украины в Керченском проливе Российскую Федерацию наказывать не за что. Однако Германия и Франция, что любопытно, признает существующее напряжение между европейскими государствами и Россией. Политики Германии и Франции считают, что Европе и Москве необходимо напряжение это нивелировать. Так, страны выступили за принятие ряда мер по укреплению доверия между странами Европы и Российской Федерацией.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что известная европейская аналитическая компания составила рейтинг европейских стран, "ненавидящих" Россию. Германию и Францию специалисты назвали государствами, что лишь только начали подозревать об опасности, исходящей от РФ. Настоящим же агрессором Россию принято считать в Швеции, Литве, Латвии, Эстонии и Великобритании.
Также "Правда.Ру" писала о том, что в Соединенных Штатах Америки призвали не пускать корабли Российской Федерации в порты Европы и Северной Америки. Столь любопытное предложение прозвучало буквально за несколько дней до событий в Азовском море.
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По данным ВМС Украины, боевые корабли украинского флота обстреляны и захвачены российской стороной в Керченском проливе
Одновременно с этим минобороны Украины сообщает о приведение армии в "полную" боевую готовность.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Также в полную боевую готовность приведены войска Службы безопасности страны.
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