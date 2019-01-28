Осуждена гражданка Австрии, призывавшая Путина ввести войска

К 14 годам тюрьмы приговорил суд города Грац 42-летнюю Монику Унгер по обвинению в государственной измене. Ей приписывают обращение к президенту России за военной помощью в свержении правительства страны.

В 2015 Моника Унгер создала оппозиционную организацию Staatenbund. Организация запрещала своим членам платить налоги, не признавала государственный реестр земельной собственности и даже выдавала самодельные паспорта и автомобильные номера. В Staatenbund вступило почти 3 тысячи человек.

Вместе с Унгер был осужден ее 71-летний заместитель. Его приговорили к 10 годам тюрьмы. Еще 12 членов организации получили от одного до трех лет заключения.

Суровость наказания судья объяснил необходимостью дать четкий сигнал о нетерпимости антигосударственной деятельности.

Унгер призналась в подготовке "арестов" австрийских чиновников, судей и сотрудников банков с целью предания их публичному суду. В то же время, вынесенный приговор женщина считает несправедливым, называя себя "жертвой репрессивной системы".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что канцлер Австрии Себастьян Курц рассказала о возможности отказа от антироссийских санкций.

Источник фото: nextqutidiano. it

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