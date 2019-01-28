Британка забеременела и родила от двух геев

Суррогатная мать родила двойню, причем, мальчик и девочка оказались от разных отцов. Об этом сообщил британский таблоид The Mirror. Случай одновременного оплодотворения от двух родителей одного пола в стране зафиксирован впервые.

Нестандартную процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) заказала гей-пара из Великобритании. Саймон и Грэм не могли договориться, кто из них будет биологическим отцом будущего ребенка, но в клинике им сообщили, что принять участие в могут оба партнера.

32-летняя суррогатная мать получила за свою работу 25 тысяч фунтов стерлингов. Будущие отцы познакомились с ней, когда женщина носила их плод уже более 4-х месяцев.

Издание пишет, что оба младенца, Александра и Колдер, родились здоровыми. Внешне они уже похожи на своих отцов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что британское законодательство позволяет использовать при экстракорпоральном оплодотворении ДНК до трех родителей одновременно. Данная услуга пользуется популярностью среди знаменитостей, так, ей воспользовался футболист Криштиану Роналду. В России по решению Министерства здравоохранения ЭКО входит в перечень бесплатных медицинских услуг.

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