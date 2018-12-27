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Пенсионер решил покорить Атлантику в бочке с вином и картами

Мир » Европа

71-летний житель Франции решил самостоятельно переплыть Атлантический океан. Вместо корабля путешественник воспользовался бочкой.

Пенсионер решил покорить Атлантику в бочке с вином и картами. 396454.jpeg

Необычное путешествие началось всего несколько дней назад, но уже стало одной из самых обсуждаемых в интернете тем. Пенсионер Жан-Жак Савен отправился покорять Атлантику с небольшого острова Эль Йерро, входящего в состав Канарских островов, на самодельном судне весом в 450 килограммов и длиной всего 3 метра.

Француз рассказал СМИ, что его судно сможет выдержать любые погодные условия и приспособлено для такого плавания. Средство передвижения Жан-Жака сделано из эпоксидной многослойной фанеры и напоминает обычную бочку, выкрашенную в оранжевый цвет. Внутри "корабля" есть лишь место для сна, небольшая кухня, стол и иллюминатор для наблюдения за морскими обитателями. Наличие паруса и двигателя на судне также не предусмотрено. Француз принял решение довериться ветрам и морскому течению, которые доставят его в пункт назначения.

Путешественник планирует уже к марту 2019 года достичь Карибских островов. Среди продовольственных запасов пенсионера есть две бутылки вина, предназначенные сразу для двух праздников: Нового года и 72-летия. День рождения у путешественника 14 января.

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Темы Франция плавание пенсионер путешествие Карибские острова Атлантический океан
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