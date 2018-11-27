Германия предложила Украине доказать свою версию Керченского инцидента

В своём выступлении Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ей до сих пор не ясно, как именно развивались события и описанию какой из сторон соответсвует действительный сценарий. Но главно, подчеркнула министр, не допустить развития конфликта и уменьшить его масштабы. Российская сторона, по её мнению, не должна преувеличивать масштабы произошедшего и её противодействия должны быть соизмеримы с действиями Украины. Также она призвала Россию вернуть задержанные корабли и отпустить моряков на родину.

"Правда.Ру" продолжает рассказывать о Керченском кризисе. Так, сегодня стало известно о том, что члены экипажа судна за несколько дней до выхода в море сдали телефоны, также им было запрещено обсуждать операцию с родственниками. Тем не менее некоторые из них контакты с близкими всё же имели, так стало известно о том, что украинские моряки получили приказ вести ответный огонь по российским пограничникам.

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