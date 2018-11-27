Глава МИД Австрии заявила о возможности новых санкций против России

Карин Кнайссль заявила, что инцидент в Керченском проливе будет проанализирован, он вполне может послужить причиной введения новых санкций против России. По её словам, всё зависит от фактов, которые МИД Австрии планирует проверить. Об этом Кнайссль сообщила на встрече с коллегой из ФРГ Хайко Маасом.

Политик добавила, что на ближайшей встрече министров иностранных дел стран Европейского союза Керченский инцидент будет пристально обсуждаться. О том, что этот же вопрос Россия предлагала выдвинуть на обсуждение в ООН и о том, что эта инициатива была отклонена большинством голосов, "Правда.Ру" уже сообщала.

Напомним, речь идёт о нарушении украинским флотом государственных границ РФ и последующим захватом украинских кораблей пограничными службами ФСБ. В ходе задержания пограничникам пришлось открыть огонь. Трое украинских моряков были ранены, однако им уже оказана медицинская помощь и их жизни ничего не угрожает. Членов экипажа кораблей ВМФ Украины допросили, они утверждают, что осознанно игнорировали приказы пограничников и действовали провокационно. Также "Правда.Ру" приводила слова родственников украинских моряков о том, какие указания они получили перед выходом в море, а именно: "стрелять на поражение".

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