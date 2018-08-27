Макрон: Европа не может доверять США, нужна Россия

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон считает, что вопросы европейской безопасности не могут обсуждаться без участия Российской Федерации.
Об этом глава Франции заявил на встрече с послами своей страны. Макрон отметил, что сегодняшний день диктует европейским странам необходимость самим нести ответственность и гарантировать безопасность Европы и ее суверенитет.
Безопасность Европы в первую очередь необходимо обсуждать с Россией, заявляет Эммануэль Макрон. Речь идет как о кибербезопасности, перечисляет французский президент, так и о химическом оружии. А также о классическом оружии, деление территориальных зон, космической безопасности и даже защите полярных зон.
Макрон подчеркнул, что по всем этим вопросам жизненно необходимо учитывать мнение Российской Федерации.
Напомним, что Эммануэль Макрон является президентом Франции с мая 2017 года. Неоднократно выступал за развитие дипломатических отношений с Россией.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство иностранных дел Российской Федерации с гораздо большим уважением относится к Эммануэлю Макрону, нежели к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Такой вывод, во всяком случае, можно сделать, тщательно изучив официальный сайт российского ведомства.
Читайте также:
Русофобы Франции недовольны Макроном в России
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В Госдуме 21 августа прошли слушания по пенсионной реформе. C барского стола нам бросили несколько костей, и именно их подсунет народу Владимир Путин.
Скончался Джон Маккейн, американский сенатор от штата Аризона, ему был 81 год. Политика похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд.
Ханой желает получить компенсацию от американской фирмы Monsanto. В 1960-1970-е годы она поставляла военным США гербициды.
В санкционной политике США перестают прикрываться демократией, открыто признаются в недобросовестной конкуренции и грозят репрессиями всем без исключения.