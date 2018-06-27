Назван вариант обхода датского запрета на "Северный поток - 2"

Эксперты рассматривают варианты, как можно будет пустить газопровод "Северный поток — 2" в случае, если Дания будет блокировать его строительство.
Так, специалист по вопросам международной политики, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов считает, что его можно будет удлинить на 16-19 километров.
По его словам, «небольшое удорожание» в этом случае компенсирует отсутствие «платы за дно» Копенгагену. Никонов отмечает, что нынешний «датский демарш» свидетельствует о «резком падении влияния в ЕС Германии и Ангелы Меркель лично», (учитывая тот факт, что канцлер строительство газопровода поддерживает). «Раньше датчане бы не посмели», - резюмирует Никонов.
Напомним, что накануне премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил о внесении в своей стране законодательных инициатив, позволяющих задержать реализацию проекта строительства газопровода или и вовсе — наложить на него вето.
При этом Финляндия, Германия и Швеция уже выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию "Северного потока — 2".
Напомним, что в Данию прибыл премьер Украины Владимир Гройсман, чтобы просить руководство этой страны задержать строительство "Северного потока — 2". Куда же ему еще ехать, если все остальные участники проекта уже дали на него отмашку. А председатель ЕС Болгария равнодушна к выносу вопроса в повестку дня Еврокомиссии, так же как и ее сменщик — Австрия. Что ждет неосмотрительный Копенгаген? Подробнее — в статье "Правды.Ру".
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