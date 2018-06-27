Французы просят у правительства защиты от веганов

Французская федерация мясников обратилась за помощью к правительству. Они просят защитить их магазины и лавки от агрессивных вегетарианцев и веганов. Те, в последнее время, и взаправду разошлись не на шутку — то разобьют витрины мясного магазина, то намалюют на стене какие-нибудь неприличные слова или радикальный призыв к их образу жизни.

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Глава французской федерации мясников Жан-Франсуа Гиярд заявил, что это самый настоящий терроризм. Он удивляется, зачем кому-то нужно столь рьяно навязывать остальным свой образ жизни и свою идеологию. Мало того, по мнению Гиярда, мясники и их труд — значительный пласт французской культуры, который вегетарианцы и веганы пытаются оскорбить.

Гиярд пояснил, почему считает местных мясников чуть ли не одной из главных достопримечательностей Франции. По его словам, подавляющее большинство блюд местной национальной кухни содержит мясо. С этим ничего не поделаешь, заявляет глава французской федерации мясников. А теперь, возмущается он, все это находится чуть ли не под угрозой исчезновения из-за наглых и злых приверженцев вегетарианства.

В этом плане настроения во Франции и правда не совсем здоровые. Так, например, в марте текущего года вооруженный мужчина ворвался в один из магазинов и застрелил четырех человек. Разумеется, произошедшее ужасно, но речь сейчас немного о другом.

Среди погибших оказался и мясник. Одна из француженок, придерживающаяся вегетарианских взглядов, написала в социальной сети Facebook, что не видит ничего страшного, в том, что он погиб. По ее мнению, он этого заслуживает.

За подобный комментарий, кстати, женщине грозит реальный тюремный срок или штраф до 100 тысяч евро.

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