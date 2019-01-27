Польский премьер-министр назвал "Северный поток-2" "эгоистичным" проектом

Действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поделился своим мнением насчет газопровода "Северный поток-2", строительство которого идет полным ходом.
Так, уверен Матеуш Моравецкий, остановить строительство нового газопровода между Россией и Германией не удастся никому — ни Соединенным Штатам Америки, ни Евросоюзу, ни Польше, ни Украине. Дело в том, уверен польский премьер-министр, что те страны, которые заинтересованы в строительстве "Северного потока-2", очень сильны. Российская Федерация, указал Матеуш Моравецкий — мировая держава, а Германия имеет одну из ведущих экономик во всем мире.
Но от позиции Польши и большинства западных государств по поводу строительства "Северного потока-2" премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, что примечательно, не отказывается. Так, политик заявил, что новый газопровод противоречит целому ряду европейских правил, а также просто-напросто является "эгоистичным" проектом.
Напомним, что Польша с самого начала была и остается одной из самых ярых противниц строительства "Северного потока-2". Наряду с ней против амбициозного совместного проекта Москвы и Берлина выступают США, Украина, Литва, Латвия, Эстония, Дания, Румыния и Венгрия.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Украине считают, будто Европейский союз ей не доверяет. Так, посетовал депутат Верховной рады, Франция и Германия не видят в Украине надежную для транзита газа страну. Им, считает он, "Северный поток-2" выгоден и нужен.
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