В Британии поддержали ультиматум по проведению выборов в Венесуэле

26 января после предъявленного ультиматума президенту Венесуэлы Николасу Мадуро европейскими лидерами, к ультиматуму присоединилась и Великобритания. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил в своем twitter-аккаунте, что поддерживает лидера оппозиционных сил Хуана Гуаидо.
"Хуан Гуаидо — это лидер, который должен сегодня взять страну под свое руководство. Венесуэле необходимо двигаться вперед, а с текущим президентом это сделать не получится. Поэтому Великобритания поддержит Хуана Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы, если Николас Мадуро добровольно не объявит о проведении внеочередных президентских выборов в течение восьми дней", — написал Хант в социальной сети.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Хуан Гуаидо провозгласил себя главой государства после телефонного разговора с вице-президентом США. Американские СМИ сообщили, что США изначально поддерживали оппозиционные силы Венесуэлы, что свергнуть Николаса Мадуро.
Ранее "Правда.Ру" публиковала ультиматум Германии, Испании и Франции к Николасу Мадуро.
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