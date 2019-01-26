Германия, Франция и Испания признают Гуаидо президентом Венесуэлы, если Мадуро не проведет выборы

26 января лидеры трех европейских стран — Германии, Испании и Франции, заявили, что согласны признать президентом Венесуэлы главу оппозиционных сил Хуана Гуаидо. Однако перед признанием, европейские лидеры поставили действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро ультиматум.
Мадуро должен объявить о проведении внеочередных президентских выборов в течение восьми дней, иначе Франция, Испания и Германия поддержат Хуана Гуаидо. Европейские лидеры подчеркивают, что Гуаидо должен проконтролировать процесс перехода Венесуэлы от хаотического состояния в демократическое государство.
Напомним, "Правда.Ру" сообщала о том, что лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо поддержал вице-президент США.
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