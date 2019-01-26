Германия перестанет использовать уголь для производства электроэнергии к 2038 году

26 января комиссия по энергетике при правительстве Германии постановила отказаться от угля при производстве электроэнергии. Комиссия состоит из 28 экспертов в различных областях.

Немецкие СМИ отмечают, что заседание комиссии продлилось 21 час. Идею отказа от угля поддержали 27 экспертов. Самым обсуждаемым пунктом постановления стал срок, до которого государство должно отказаться от угля. Представители угледобывающих регионов Германии подняли вопрос о государственной поддержке после полного отказа от угля.

Теперь постановление комиссии будет рассматривать правительство. Напомним, в декабре 2018 года в Германии закрыли последнюю угледобывающую шахту.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что одна из немецких политический партий внесла в свою избирательную программу пункт о выходе Германии из ЕС.

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