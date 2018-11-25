Die Welt: Европа почти не имеет веса на мировой арене

Пока европейские государства грызутся меж собой и не могут достичь хотя бы некого подобия взаимопонимания, Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация стремительно набирают вес. На мировой арене зажглись и новые звездочки — Китайская народная республика да Индия.

Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

Начиная с середины прошлого века и до самого его конца, пишут авторы материала, Европа чувствовала себя просто прекрасно. Сегодня же тамошние страны переживают далеко не лучшие свои времена. В Венгрии, например, сетуют немецкие журналисты, растут националистические настроения, Польша и Италия превратились в популистские государства, а Германию раздирают на части внутриполитические междоусобицы да массовый наплыв мигрантов.

При этом, не считая США и РФ, пишет Die Welt, набирают силу и мощь другие государства — Индия и Китай. Считаться со сварливыми европейскими странами им сегодня ни к чему, считают авторы материала.

Но, по мнению авторов статьи на страницах Die Welt, все может быть гораздо хуже. Лидерам европейских стран, считают они, пора взяться за ум.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Российская Федерация заключила контракты на поставку своих мощнейших зенитно-ракетных комплексов с целым рядом стран. Соединенных Штатов Америки, конечно же, в этом списке не оказалось. И Вашингтон этим очень расстроен.

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