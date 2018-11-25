СМИ Германии оценили шансы кандидатов на пост Меркель понравиться Путин и Трампу

На пост главы немецкой политической партии "Христианско-демократический союз", который сегодня занимается канцлер Ангела Меркель, претендуют сразу три кандидата.
Об этом пишет немецкое издание Bild.
Для должности главы "Христианско-демократической партии" необходимо иметь лидерские качества, пишут авторы материала в немецком издании. Ведь дело придется иметь, пишут немецкие журналисты, с такими "мачо", "деспотами" и "сильными мира сего", как действующий президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
Первый кандидат на пост главы "Христианско-демократической партии" Аннегрет Крамп-Карренбауэр планирует налаживать отношения с США в обход Дональда Трампа. Но это, считают авторы материалы, в корне неверный подход.
Второй кандидат, Йенс Шпан, хочет дистанцироваться от Российской Федерации и главы государства Владимира Путина.
Но авторы материала в немецком Bild считают, что "пользоваться уважением" у Дональда Трампа и Владимира Путина будет лишь третий кандидат на пост главы "Христианско-демократической партии", Фридрих Мерц. Он также планирует дистанцироваться от России, указывают немецкие журналисты, и, в то же время, лояльно относится к Трампу и США.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкий канцлер Ангела Меркель пророчит Украине вступление в Евросоюз через 5-8 лет.
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