В Дании признались в зависимости от США и назвали Россию "суперопасной"

Важнейшей угрозой для всей Скандинавии — Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции — являются кибератаки Российской Федерации.

Об этом заявил глава Министерства обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен. Его слова передает норвежское издание Forsvarets Forum.

Россия, уверен Клаус Йорт Фредериксен, продолжает промышлять кибератаками. И, заявляет датский министр обороны, российские эти атаки становятся все более хитрыми и изощренными. Теперь, сетует Клаус Йорт Фредериксен, Российская Федерация покушается на скандинавские демократические институты. "Это уже супер-супер-опасно", — авторитетно резюмировал глава национального датского оборонного ведомства.

Также Клаус Йорт Фредериксен заявил, что для Дании, как и для всей Скандинавии, первостепенной важности задачей на сегодняшней день является сохранение добрых и взаимовыгодных отношений с Соединенными Штатами Америки. Вашингтон, заявил Клаус Йорт Фредериксен, крайне важный партнер для Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Дания, подчеркнул тамошний министр обороны, зависит от США на 100 процентов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дания мешает строительству "Северного потока-2". Скандинавское государство выступает против нового газопровода между Россией и Германией, не давая своего разрешения на строительство.

Читайте также:

Глупость маленькой, но гордой Дании наказуема