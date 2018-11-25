Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Дании признались в зависимости от США и назвали Россию "суперопасной"

Мир » Европа

Важнейшей угрозой для всей Скандинавии — Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции — являются кибератаки Российской Федерации.

В Дании признались в зависимости от США и назвали Россию "суперопасной". 395240.jpeg

Об этом заявил глава Министерства обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен. Его слова передает норвежское издание Forsvarets Forum.

Россия, уверен Клаус Йорт Фредериксен, продолжает промышлять кибератаками. И, заявляет датский министр обороны, российские эти атаки становятся все более хитрыми и изощренными. Теперь, сетует Клаус Йорт Фредериксен, Российская Федерация покушается на скандинавские демократические институты. "Это уже супер-супер-опасно", — авторитетно резюмировал глава национального датского оборонного ведомства.

Также Клаус Йорт Фредериксен заявил, что для Дании, как и для всей Скандинавии, первостепенной важности задачей на сегодняшней день является сохранение добрых и взаимовыгодных отношений с Соединенными Штатами Америки. Вашингтон, заявил Клаус Йорт Фредериксен, крайне важный партнер для Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Дания, подчеркнул тамошний министр обороны, зависит от США на 100 процентов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дания мешает строительству "Северного потока-2". Скандинавское государство выступает против нового газопровода между Россией и Германией, не давая своего разрешения на строительство.

Читайте также:

Глупость маленькой, но гордой Дании наказуема

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы США Дания Европа Россия
Обсудить
Актуальная аналитика
Православие
Эксперт: цель Ватикана и США - расколоть православие
Россия
Ничья, равная победе: стояние на Угре
Силовые структуры
Как битва при Аустерлице стала уроком для Александра I
Новости Все >
Специи и алкоголь могут быть причиной бессонницы
Ипотечники смогут определять сумму ежемесячных взносов﻿
СМИ Германии оценили шансы кандидатов на пост Меркель понравиться Путин и Трампу
В Дании признались в зависимости от США и назвали Россию "суперопасной"
Особняк "королевы соула" Ареты Франклин продали за $300 тыс.﻿
Эммануэль Макрон заявил о необходимости реформировать Евросоюз
Business Insider: США имеет самую мощную армию в мире
Украинские корабли вторглись на территорию РФ
Снос еще 27 объектов самостроя намечен в Москве﻿
Трамп пригрозил закрыть границу США с Мексикой
Читательский топ
Business Insider: США готовы на все ради российских С-400
На улицах Киева появились оскорбляющие Тимошенко плакаты
В МИД РФ высмеяли Петра Порошенко
РФ обвинила США в союзе с ИГИЛ*
Эксперты предсказывают, что 2019 год станет сложным для российской экономики
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Экспертное мнение
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы

Рекордное количество процентов людей в России считают, что президент страны несёт полную ответственность за то, в какой она оказалась ситуации.

Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
"Газпром" обеспечил Украине "большую головную боль"
Газ
"Газпром" обеспечил Украине "большую головную боль"
Военные новости
Снова умер начальник ГРУ. Кто возглавит разведку?
Военные новости
Business Insider: США готовы на все ради российских С-400
Экспертное мнение
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы

Рекордное количество процентов людей в России считают, что президент страны несёт полную ответственность за то, в какой она оказалась ситуации.

Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
КС Украины дал зеленый свет на интеграцию с НАТО и ЕС
Новости Украины
КС Украины дал зеленый свет на интеграцию с НАТО и ЕС
Новости Европы
Украина и Латвия объединяют усилия по противодействию России
Новости Украины
Тимошенко сообщила о "паническом бегстве" соотечественников из Украины
Экспертное мнение
Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы

Рекордное количество процентов людей в России считают, что президент страны несёт полную ответственность за то, в какой она оказалась ситуации.

Социологи: россияне возложили на Путина ответственность за все проблемы
В 2019 взлетят цены даже на социально значимые продукты
Экономика
В 2019 взлетят цены даже на социально значимые продукты
Власть
Путин даст большую пресс-конференцию в День чекиста
Экономика
Незаконная масштабная вырубка угрожает лесам России
Соломон Соловьев Буратино и Пиноккио. Два Стрельца одинаковых с лица - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Аляска не замечает роста военного присутствия США в Арктике Любовь Степушова Редакция рубрики "Наука" Космонавт Елена Кондакова: Вранье убило интерес народа к космосу Редакция рубрики "Наука"
Комментарии
В Дании признались в зависимости от США и назвали Россию "суперопасной"
Business Insider: США имеет самую мощную армию в мире
Меркель считает, что Украина может вступить в ЕС через 5-8 лет
Украинские корабли вторглись на территорию РФ
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
В МИД РФ высмеяли Петра Порошенко
Меркель считает, что Украина может вступить в ЕС через 5-8 лет
Украинские корабли вторглись на территорию РФ
Украинские корабли вторглись на территорию РФ
В Великобритании считают РФ большей угрозой, чем ИГ* и Аль-Каида*
Эксперты предсказывают, что 2019 год станет сложным для российской экономики
В МИД РФ высмеяли Петра Порошенко
Украинские корабли вторглись на территорию РФ
Украинские корабли вторглись на территорию РФ
"Мои дети заслуживают жить в свободной стране": хоккеист сборной России о канадском паспорте
Business Insider: США готовы на все ради российских С-400
Украинские корабли вторглись на территорию РФ
Уральский школьник застрелил сверстника из-за шутки
На улицах Киева появились оскорбляющие Тимошенко плакаты
Business Insider: США готовы на все ради российских С-400
Business Insider: США готовы на все ради российских С-400
История и современность Все >
Глазам своим не верю: великие люди, которые потеряли зрение
Глазам своим не верю: великие люди, которые потеряли зрение
Гол, который бросил вызов нацистам и убил легенду
Гол, который бросил вызов нацистам и убил легенду
Business Insider: США имеет самую мощную армию в мире
Business Insider: США имеет самую мощную армию в мире
Business Insider: США готовы на все ради российских С-400
Business Insider: США готовы на все ради российских С-400
Как битва при Аустерлице стала уроком для Александра I
Как битва при Аустерлице стала уроком для Александра I
Лавров считает, что США подстегивают военную деятельность у границ РФ в Европе
Лавров считает, что США подстегивают военную деятельность у границ РФ в Европе
Минобороны рассказало, когда будет сбивать угнанные самолеты
Минобороны рассказало, когда будет сбивать угнанные самолеты
История Алексея Стаханова: непростая жизнь советской легенды
История Алексея Стаханова: непростая жизнь советской легенды
США отказались менять антииранские санкции на вывод войск Ирана из Сирии
США отказались менять антииранские санкции на вывод войск Ирана из Сирии
Почему армия России не смогла стать самой мощной в мире
Почему армия России не смогла стать самой мощной в мире
ФСО провела учения по эвакуации президента из Кремля
ФСО провела учения по эвакуации президента из Кремля
Женское Все >
Настоящий бальный зал под открытым небом
Настоящий бальный зал под открытым небом
Когда сажать гладиолусы?
Когда сажать гладиолусы?
Сантолины и их чарующий аромат
Сантолины и их чарующий аромат
Готовим вишню и черешню к зиме!
Готовим вишню и черешню к зиме!
Снег в теплице нужен и важен!
Снег в теплице нужен и важен!
Я больше не ем сладкое: первые шаги при отказе от сахара
Я больше не ем сладкое: первые шаги при отказе от сахара
Три худших способа побороть бессонницу
Три худших способа побороть бессонницу
Сладостезаменители - вкусные десерты, которые можно есть без вреда для здоровья
Сладостезаменители - вкусные десерты, которые можно есть без вреда для здоровья
Незаменимые продукты для красоты кожи
Незаменимые продукты для красоты кожи
Как красиво подарить деньги на свадьбу
Как красиво подарить деньги на свадьбу
Универсальные брюки для зимы
Универсальные брюки для зимы
Необычные тренды в сфере красоты для холодной зимы
Необычные тренды в сфере красоты для холодной зимы
Три упражнения, которые помогут относиться к себе с любовью
Три упражнения, которые помогут относиться к себе с любовью
Защищают ли глаза компьютерные очки
Защищают ли глаза компьютерные очки
Мужское Все >
Что такое поппер и как ловить на него рыбу?
Что такое поппер и как ловить на него рыбу?
Фидер: что это и как правильно им пользоваться?
Фидер: что это и как правильно им пользоваться?
Прокачиваем шкаф: как грамотно оптимизировать в нем пространство?
Прокачиваем шкаф: как грамотно оптимизировать в нем пространство?
Как легко и просто очистить или заменить вентилятор в ванной
Как легко и просто очистить или заменить вентилятор в ванной
16 классических трендов дизайна кухни. Часть 1
16 классических трендов дизайна кухни. Часть 1
Делаем воздух в доме чище
Делаем воздух в доме чище
Правильно обустраиваем рабочее место в домашних условиях
Правильно обустраиваем рабочее место в домашних условиях
Программы тренировок на турнике
Программы тренировок на турнике
Пропускаем тренировки: насколько это критично?
Пропускаем тренировки: насколько это критично?
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Эксперт: цель Ватикана и США - расколоть православие
Эксперт: цель Ватикана и США - расколоть православие
Историк – о стратегии глобализаторов по по развалу России и расколу РПЦ
Историк – о стратегии глобализаторов по по развалу России и расколу РПЦ
Три причины завести экзотического питомца
Три причины завести экзотического питомца
Попугай вылетел в окно: что делать?
Попугай вылетел в окно: что делать?
Стресс у собак: симптомы, которые мы не замечаем
Стресс у собак: симптомы, которые мы не замечаем
Прогулка с домашним хорьком: правильно и полезно
Прогулка с домашним хорьком: правильно и полезно
Содержание енота в домашних условиях
Содержание енота в домашних условиях
Немного интересных фактов о радиации
Немного интересных фактов о радиации
Три вопроса об экологии, которые касаются нас в повседневной жизни
Три вопроса об экологии, которые касаются нас в повседневной жизни
Как стать коммуникабельным
Как стать коммуникабельным
Образ Катрин Денев актуален по сей день
Образ Катрин Денев актуален по сей день
Итальянский архитектор создал абстрактную коллекцию мебели и текстиля
Итальянский архитектор создал абстрактную коллекцию мебели и текстиля
Раскрыта тайна полтергейста. Сенсационное открытие ученых
Раскрыта тайна полтергейста. Сенсационное открытие ученых
Плюсы и минусы жизни оффлайн
Плюсы и минусы жизни оффлайн
Раны на теле заживают медленнее ночью, а быстрее - днем
Раны на теле заживают медленнее ночью, а быстрее - днем
Новости Украины
Политолог: Если бы у нас не было ядерного оружия, нас бы давно бомбили

Украина активно участвует в демонизации нашего руководства, в криминализации нашего общества, в очернении нашего народа и нашей истории, потому что — когда какой-нибудь безумный политик на Украине заявляет, что русский язык — язык варваров и дикарей, — Запад аплодирует.

Политолог: Если бы у нас не было ядерного оружия, нас бы давно бомбили
Убийство Кеннеди - ритуал иллюминатов?
США и Канада. Новости и аналитика
Убийство Кеннеди - ритуал иллюминатов?
Америка никогда не накажет саудитов, иначе погибнет
Ближний Восток
Америка никогда не накажет саудитов, иначе погибнет
Пять лет новой Украины: позитивные и негативные итоги
Новости Украины
Пять лет новой Украины: позитивные и негативные итоги
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Дальний Восток
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
"Сан-Хуан": Родственники погибших обвиняют правительство во лжи
Южная Америка
"Сан-Хуан": Родственники погибших обвиняют правительство во лжи
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
Азия
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
Что дали России три дня Владимира Путина в Сингапуре
Южная Азия
Что дали России три дня Владимира Путина в Сингапуре
Бунт: Франция не хочет быть вассалом США
Евросоюз
Бунт: Франция не хочет быть вассалом США
Дмитрий Савельев высказался в пользу стабильных отношений России с Азербайджаном
Бывший СССР
Дмитрий Савельев высказался в пользу стабильных отношений России с Азербайджаном
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ