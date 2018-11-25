В Британии испугались химической атаки на эсминец

Когда в марте этого года стало известно об отравлении бывшего шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, британское правительство всерьез испугалось за свой эсминец.

Об этом пишет британское издание Daily Telegrath.

Так, пишут авторы материала, официальный Лондон тут же приказал экипажу своего эсминца "Данкан" в Черногории срочно вернуться на борт корабля. Daily Telegrath сообщает, что Великобритания якобы испугалась, будто Российская Федерация, которую, напомним, обвиняют в покушении на жизнь Скрипалей, отравит и экипаж "Данкана". Лондон думал, что эсминец станет жертвой химической атаки, потому что некоторое время назад он проходил неподалеку от Крымского полуострова.

Любопытно, что другим своим кораблям Соединенное Королевство подобных приказов не отдавало. В Министерстве обороны Великобритании после публикации материала на страницах Daily Telegrath заявили, что рекомендации по безопасности основаны на оценках местных угроз и геополитической ситуации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Великобритании Российскую Федерацию считают опаснее террористов. Так, во всяком случае, считает глава британского национального оборонного ведомства. Министр обороны Соединенного Королевства призвал тамошнее правительство обратить внимание на серьезную угрозу, исходящую от РФ.

Фото: mil. ru

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