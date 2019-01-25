СЕ требует денег от России

Совет Европы требует от России 55 миллионов евро. Такую цифру озвучил глава пресс-службы организации Даниэль Хольтген. Заплатить эти деньги страна должна вне зависимости, будет она в дальнейшем сохранять свое членство или нет.

Ежегодный взнос России в Совет Европы составляет 33 миллиона евро. В феврале 2017 года страна перечислила в организацию 11 миллионов, после чего платежей более не поступало.

По Уставу Совета Европы, для выхода из организации страна должна уведомить об этом генерального секретаря не позднее сентября текущего года, в противном случае она обязана оплатить взнос за весь следующий финансовый год. Официального заявления на выход Россия не подавала, однако приостановила свое участие в работе организации после того, как ее представителей лишили права голоса в ПАСЕ.

— Мы всегда слышали с российской стороны, что если они возобновят свое участие, то возобновят и платежи. Никогда не слышал ничего о том, чтобы не платить по долгам, — сообщил Хольтген корреспонденту ТАСС.

Также глава пресс-службы добавил, что если Россия не внесет требуемую сумму, Совету Европы придется урезать свои расходы и сокращать персонал.

Россия являлась одним из крупнейших доноров Совета Европы. До 2017 года от нее поступало примерно 118 миллионов долларов ежегодно. При этом Украина платила всего 400 тысяч. Возможный выход России из СЕ ее представители считают катастрофой.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Россия не планирует платить взносы в СЕ в 2019 году.

Источник фото: Официальная страница ПАСЕ в facebook

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