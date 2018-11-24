Украина и Латвия объединяют усилия по противодействию России

Действующий президент Украины Петр Порошенко провел рабочую встречу с национальным лидером Латвии Раймондсом Вейонисом.
Известно, что основной темой встречи лидеров двух европейских государств стали "гибридные угрозы" со стороны Российской Федерации. Петр Порошенко и Раймондс Вейонис сошлись во мнении, что Россия до сих пор оказывает на Европу давление с помощью кибератак, лживой пропаганды и неправдоподобных новостей. И с этим, уверены президенты Украины и Латвии, необходимо и можно бороться.
Также, заявил украинский президент Петр Порошенко, Латвия во главе с Раймондсом Вейонисом поддерживает позицию Киева в вопросе продолжения политики санкций в отношении Российской Федерации.
Отметим, что в последнее время дипломатические отношения Латвии и Украины складываются как нельзя лучше. Входящее в Евросоюз и Североатлантический альянс прибалтийское государство всецело и полностью поддерживает стремление официального Киева к евроинтеграции. Так, например, Рига неоднократно указывала на необходимость проведения обстоятельных и всеобъемлющих реформ на Украине.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутаты из Латвии и Эстонии решили добиться от Российской Федерации выплаты компенсаций за "оккупацию" их территорий Советским Союзом.
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