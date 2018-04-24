Это - приговор? России переданы обвинения ОЗХО по делу Скрипаля

Великобритания все-таки передала ответы на вопросы России по "делу Скрипаля". Документ поступил через технический секретариат ОЗХО, сообщает РБК.

Ответы представитель России в ОЗХО уже назвал политизированными, это бросается в глаза уже на первом этапе анализа документа.

"Первое впечатление — британцы не дали ответов на самые важные вопросы, которые мы задавали. Постпредство в настоящее время прорабатывает возможные варианты дальнейших шагов. В любом случае будем добиваться ответов по существу по самым важным для нас аспектам", — цитирует своего собеседника РБК.

Тем временем российские пранкеры Вован и Лексус дозвонились до директора ОЗХО и получили от него откровенные комментарии по этой злободневной теме. По "Новичку", которым якобы отравили экс-разведчика Сергея Скрипаля, эксперты уже выяснили кое-что интересное.

Представившись премьер-министром Польши, Лексус поговорил с Ахметом Узюмджю. Из заявления того следует, что главный аргумент Лондона при обвинении Москвы в отравлении Скрипалей не имел под собой никаких оснований.

Глава ОЗХО заявил, что образец вещества из Солсбери был высокого качество. В этой связи эксперты сделали вывод, что яд не мог быть изготовлен кустарным способом — террористами или какими-то иными "частными" лицами. Производитель отравляющего вещества, убеждены в ОЗХО, — крупная лаборатория под государственным контролем.

Ранее сообщалось, что российские власти направили руководству ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с "делом Скрипаля".

Как сообщается на сайте МИД России, в своем запросе Москва поинтересовалась, какие сведения Лондон передает техническому секретариату организации, а также поступает ли в ОЗХО информация о том, как идет национальное расследование инцидента.

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