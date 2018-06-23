Президент Молдавии заявил об ущербе российско-молдавским отношениям

Напомним, что в Приднестровье расположена оперативная группа российских войск, которая выполняет миротворческую миссию и охраняет склады с боеприпасами.



Украине нужна война в Приднестровье?

По мнению главы Молдавии Игоря Додона принятая Генеральной ассамблеей ООН резолюция Молдавии по Приднестровью несет в себе риски по ухудшению отношений Москвы с Кишиневом.

Правительство Молдавии обратилось в ООН с инициативой о выводе российских войск с территории государства. По мнению Додона, это приведет лишь к усугублению ситуации в Приднестровье и ухудшению российской-молдавских отношений. Также, заявил Додон, это уменьшит вес Кишинева на европейской политической арене.

Организация Объединенных Наций обязала Российскую Федерацию вывести ее войска из Приднестровья. Заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что вывод российских войск не поспособствует прогрессу в переговорах между Кишиневом и Тирасполем.

Правительство Молдавии, в частности, министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский и премьер Павел Филип, считает принятую Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию по Приднестровью успехом молдавской дипломатии.

Министерство иностранных дел Румынии также приветствовало резолюцию. Пресс-служба МИД отметила, что Румыния выступила одним из соавторов проекта резолюции.

Напомним, что Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией в 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силовым путем решить политический конфликт в республике.

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