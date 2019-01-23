В Совете Европы заявили о "катастрофе" в случае выхода России

Возможность выхода Российской Федерации из Совета Европы (СЕ) стала для организации более важной проблемой, чем выход Великобритании из Евросоюза. Об этом 23 января сообщил руководитель Дирекции коммуникации и пресс-секретарь генерального секретаря СЕ Даниэль Хельтген.

— В случае России мы должны опасаться своего рода "эффекта домино". Есть страны, такие как Турция или Азербайджан, где также есть депутаты, которые открыто выступают за выход, — заявил пресс-секретарь в эфире германской радиостанции Deutschlandfunk.

По словам Хельтгена, этот шаг России, который еврочиновники называют Ruxit, может стать для Европы "катастрофой".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Россия отказалась платить взнос за участие в Совете Европы в 2019 году. О возможном выходе из организации российские парламентарии предупреждали европейских коллег еще год назад, протестуя против санкций в отношении представителей страны, принятых Парламентской ассамблеей Совета Европы. Так, после "крымской весны" и восстания на Донбассе российская делегация оказалась лишена в ПАСЕ права голоса.

Источник фото: flickr.com/francois schnell

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