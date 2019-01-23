Норвежские экологи просят Россию спасти Арктику от ртути

Норвежские экологи просят у России поднять со дна Северного моря немецкую подлодку, затонувшую в районе Бергена в 1945 году. Об этом 23 января сообщил журналистам руководитель Союза охраны природы Норвегии Курт Оддекалв.

На борту подлодки до сих пор находится 65 тонн ртути. Специалист считает, что в случае ее утечки будет разрушена экология всей Арктики. Правительство Норвегии приняло решение построить над останками лодки саркофаг из щебня и песка. Курт Оддекалв считает это "экологическим преступлением", а в качестве единственного действенного способа устранить угрозу называет поднятие лодки и опасного груза с морского дна.

В самой Норвегии экологам не удается донести свое мнение до широкой общественности. Оддекалв объясняет это "жесткой цензурой" в местной прессе.

— Если катастрофа произойдет, то ртуть дойдет до Баренцева моря за 13-14 дней. Мы надеемся, что Россия поможет нам решить эту проблему, так же как Норвегия помогла России очистить загрязненные порты на Кольском полуострове в 90-е годы, — резюмировал эколог.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что США планируют усиливать военное присутствие в Арктике для "выдавливания" оттуда России.

Источник фото: Wikimedia. org

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