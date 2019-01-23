Норвежские экологи просят Россию спасти Арктику от ртути.

Норвежские экологи просят у России поднять со дна Северного моря немецкую подлодку, затонувшую в районе Бергена в 1945 году. Об этом 23 января сообщил журналистам руководитель Союза охраны природы Норвегии Курт Оддекалв.
На борту подлодки до сих пор находится 65 тонн ртути. Специалист считает, что в случае ее утечки будет разрушена экология всей Арктики. Правительство Норвегии приняло решение построить над останками лодки саркофаг из щебня и песка. Курт Оддекалв считает это "экологическим преступлением", а в качестве единственного действенного способа устранить угрозу называет поднятие лодки и опасного груза с морского дна.
В самой Норвегии экологам не удается донести свое мнение до широкой общественности. Оддекалв объясняет это "жесткой цензурой" в местной прессе.
— Если катастрофа произойдет, то ртуть дойдет до Баренцева моря за 13-14 дней. Мы надеемся, что Россия поможет нам решить эту проблему, так же как Норвегия помогла России очистить загрязненные порты на Кольском полуострове в 90-е годы, — резюмировал эколог.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что США планируют усиливать военное присутствие в Арктике для "выдавливания" оттуда России.
Источник фото: Wikimedia. org
Читайте также
Норвежские парламентарии поражены темпами развития Крыма
Рыболовные снасти снабдят отражателями
Россия предупредила Норвегию о последствиях ввода войск США
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.
Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.
Шаова Нану Цуковна проживала в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. У нее было семь праправнуков.
Поток сообщений о многолетнем сотрудничестве Дональда Трампа с руководством России только усиливается в последнее время. С чем связан новый виток "Рашагейта"?