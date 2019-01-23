Германия потребовала от России "прекратить нарушать" ДРСМД

Глава германского МИД Хайко Маас встретился с российскими представителями и обсудил вопрос о выполнении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этим министр сообщил прессе 23 января.

Дипломат считает, что для сохранения договора Россия должна выполнить требования США и ликвидировать свои крылатые ракеты.

— Мы рассчитываем, что Россия устранит нарушения соглашения, — передает слова министра Reuters.

В тот же день российские военные продемонстрировали зарубежным военным атташе и журналистам ракету, которая вызвала претензии со стороны Вашингтона. По мнению России, ее наличие не нарушает условий ДРСМД. Американские представители были приглашены на эту встречу, но решили проигнорировать приглашение.

Ультиматум с требованием ликвидировать или модифицировать ракету США предъявили России в начале декабря. Америка угрожает, что выйдет из ДРСМД, если Россия не выполнит ее требование в течение 60 дней.

15 января в Женеве представители двух держав провели переговоры по данной проблеме. "Правда.Ру" сообщала, что в США итоги этих переговоров считают "разочаровывающими".

Источник фото: heiko-maas.de

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