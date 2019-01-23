Глава АЕБ сравнил отказ Европы от российского газа с "самоубийством"

Глава Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф заявил, что страны ЕС не смогут отказаться от покупки российского газа. "Это будет экономическое самоубийство", — заметил эксперт в ходе дискуссии в клубе Валдай 23 января. Встреча участников клуба посвящена санкциям против нефтегазовой отрасли России.

По мнению Шауффа, возможности Вашингтона повлиять на позицию ЕС в данном вопросе весьма ограничены. А введение санкций против газопровода "Северный поток — 2", на которых настаивают американские представители, попросту невыгодно европейскому бизнесу. "Необходимо решать вопросы европейской энергетической политики в Европе, а не в переговорах с США", — заявил Шауфф. Эксперт подчеркнул, что антироссийские санкции США напрямую бьют по европейцам.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что США и Украина прилагают совместные усилия для срыва строительства "Северного потока — 2". При этом, в данном вопросе имудалось найти единомышленников в самом Евросоюзе.

Источник фото: Федеральная антимонопольная служба

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