Беспорядки из-за цен на бензин распространяются по Европе

Около 400 человек приняли участие в беспорядках в Бельгии, близ города Нивель, в котором находится нефтеперерабатывающий завод.

Отдельной строкой отмечается уровень организации протестующих: они были вооружены железными прутьями и коктейлями Молотова, оказывали серьёзное сопротивление силам правопорядка, в частности, даже смогли заставить полицейский вертолёт покинуть место событий с помощью лазеров.

На перекрытых нарушителями порядка автострадах, ведущих в столицу государства, Брюссель, скопилось порядка 400 грузовых автомобилей — 150 на трассе N6 и ещё 250 на трассе Е19.

Для противодейтвия властями было направлено 120 полицейский, для разгона толпы они использовали водомёты. Примечательно, что большинству нарушителей удалось скрыться — только 30 человек были задержаны, у них изъяли телефоны и конфисковали автомобили.

Акции, получившие названия "жёлтых жилетов" из-за соответствующей одежды на нарушителях, перекинулись в Бельгию из соседней Франции. На прошлой неделе в ходе беспорядков там пострадало более 500 человек, также зафиксирован один случай смерти — погибла женщина. Масштаб демонстраций принял федеральный размах — около 283 тысяч человек приняли участие в акциях по всей стране. К слову, организаторы мероприятий во Франции отрицают связь с бельгийскими событиями.

Напомним, власти Франции собираются увеличить налог на дизельное топливо 6,5%, а на бензин — на 2,9%. Изменение в законодательстве запланировано на 2019 год. Таким образом, по словам представителей властей, можно будет мотивировать водителей на использование более экологичных видов транспорта.

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