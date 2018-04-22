В Германии женщина впервые возглавила Социал-демократическую партию

Впервые за 155 лет Социал-демократическую партию Германии возглавила женщина. Главой СДПГ стала Андреа Налес, сообщает Welt.

Фото: ЕРА

На съезде СДПГ из 631 делегата свои голоса Налес отдали 414. Она получила 66,35%. Ее оппонент, мэр города Фленсбурга Симон Ланге получил 27,6%.

Налес победила, получив один из самых низких с 1946 года результатов во время голосования за лидера партии. Меньше нее получал только Оскар Лафонтен в 1995 году. Предшественник Налес на посту председателя партии Мартин Шульц в марте 2017 года имел поддержку 100% делегатов, в декабре того же года — 81,9%.

Андреа Налес с 2007 года по 2009-й была заместителем председателя партии, с 2009-го по 2013-й — генеральным секретарем, а с 2013 года по 2017-й — министром труда.

Налес в своей победной речи пообещала комплексный процесс обновления партии, который будет идти параллельно с работой в правительстве в рамках большой коалиции. Главной задачей она объявила укрощение цифрового капитализма и расширения требований для крупных интернет-компаний.

В том, что касается России, Андреа Налес выступила за усиление дипломатического наступления на нее.

На парламентских выборах 2017 года СДПГ получила лишь 20,5%, что стало ее худшим результатом с 1933 года.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Социал-демократическая партия Германии впервые за несколько лет обогнала по популярности альянс партии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) и баварского Христианско-социального союза (ХСС). Это показали результаты опроса института INSA для газеты Bild. По его данным, СДПГ поддерживают 31% респондентов, а ХДС/ХСС — 30%.

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