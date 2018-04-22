Франция спасает людей с острова Мон-Сен-Мишель

Жандармерия департамента Манш на северо-западе Франции эвакуирует людей с острова Мон-Сен-Мишель после угроз неизвестного, сообщает портал France Info.
Неизвестный мужчина выкрикнул "Я убью полицейского", после этого началась эвакуация, хотя сотрудники правоохранительных органов не знают, есть ли у мужчины оружие.
Всемирно известное аббатство Мон-Сен-Мишель, расположенное на небольшом скалистом островке неподалеку от морского берега на границе Бретани и Нормандии, — одна из самых посещаемых достопримечательностей Франции и один из символов страны. Первое поселение на острове появилось в 709 году, а строительство аббатства началось в XI веке. Насыпная дамба, которая связала остров с материком, появилась в 1879 году: с этого времени Мон-Сен-Мишель фактически перестал быть островом.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что террорист во Франции, захвативший заложников, убит полицией. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что обстоятельства захвата заложников в супермаркете в коммуне Треб позволяют считать это терактом.
Сообщается, что в результате спецоперации вооруженный преступник, захвативший заложников в супермаркете в коммуне Треб, убит. Около 20 заложников покинули здание супермаркета.
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