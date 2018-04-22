Лондон обнародовал имя "отравителя" Скрипалей

Лондон назвал имя предполагаемого "отравителя" бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Это якобы бывший агент ФСБ по кличке "Гордон", пишет Sunday People.
По данным издания, агенту 54 года, он использовал вымышленное имя "Михаил Савицкис" и еще два псевдонима. Британская полиция подозревает, что агент уже покинул страну. Вообще, за отравлением Скрипалей стоит группа из шести человек. Она контролируется российским правительством. Контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда пытается выстроить дело против подозреваемых, которые, по их мнению, уже вернулись в Россию.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что британская полиция идентифицировала главных подозреваемых в покушении на Скрипалей. Они находятся в России.
Имена подозреваемых могли быть установлены путем анализа списка людей, которые прилетели в Великобританию и затем покинули страну.
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