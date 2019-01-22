Германия хочет гарантий для Украины перед запуском "Северного потока - 2"

Глава Министерства экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что Берлин желает договориться о продолжении транзита российского газа через Украину до того, как новый газопровод "Северный поток-2" начнет свою работу.

Петер Альтмайер заявил также, что немецкое правительство радо запущенному процессу переговоров между Российской Федерацией и Украиной по поводу транзита газа по территории последней. Германия — правовое государство, подчеркнул Альтмайер, и проект "Северный поток-2", отметил он, был инициирован также на основах правовых и свободных государств. Оставить транзит газа через Украину было бы справедливо, заявил глава Министерства экономики и энергетики Германии. Поэтому необходимо заблаговременно заключить соответствующий договор, уверяет он.

Петер Альтмайер счел нужным добавить, что Россия всегда была и остается надежным и сильным партнером, которому можно доверять и который всегда выполняет свои обязательства.

Напомним, что "Северный поток-2" стал настоящим камнем преткновения для западных государств. Так, строящийся газопровод будет проходить вне территорий сегодняшней Украины. Подавляющее большинство стран Европы и Соединенные Штаты Америки видят в этом очередной факт пресловутой "российской агрессии" и стремятся сделать все возможное для того, чтобы транзит российского газа через Украину продолжался.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что социологи провели исследование с целью выяснить, как население современной Германии относится к строительству "Северного потока-2". Так, оказалось, что подавляющее большинство немцев поддерживают строительство нового газопровода и не видят в нем угроз для страны.

Читайте также:

Польша включит красный свет "Северному потоку-2"