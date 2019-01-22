Жители Германии рассказали об отношении к "Северному потоку - 2"

Немецкие социологи провели опрос и выяснили, как граждане Германии относятся к строительству "Северного потока-2".

О результатах любопытного исследования сообщает немецкое издание Neue Presse.

Так, пишут авторы материала, подавляющее большинство опрошенных — 73 % — высказались за строительство газопровода, что призван соединить между собой Россию и Германию. Лишь 16 % респондентов считают, что их страна может обойтись без "Северного потока-2".

Немецкие социологи также выяснили, что население Германии считает, будто действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен продавать американский газ Германии. Именно поэтому, считают немцы, США выступают столь резко против "Северного потока-2". Любопытно, что так объяснили позицию главы Соединенных Штатов Америки порядка 90 % опрошенных.

Примечательно также, что большинство граждан Германии обеспокоены заявлениями американского посла о возможном введение санкций в отношении тех немецких компаний, которые участвуют в строительстве газопровода.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкие средства массовой информации назвали "Северный поток-2" катастрофой для Германии. Но катастрофой, отметили они, политической. В экономическом плане, пишут немецкие СМИ, новый газопровод стране крайне выгоден.

Фото: twitter. com/ @NordStream2

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