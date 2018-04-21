Простые британцы просят у России извинений за "дело Скрипаля"

Граждане Великобритании направляют российскому посольству в Лондоне письма со словами поддержки и извинениями из-за действий британского правительства по "делу Скрипаля". Об этом дипломаты рассказали в "твиттере".
Люди говорят, что не разделяют позицию официального Лондона. "Я сожалею из-за поведения нашего правительства по "делу Скрипаля". Я уверен, что это было сделано для того, чтобы дискредитировать Россию и отвести внимание от наших собственных проблем, преступлений в Лондоне и во всей Британии, а также слабой политике Brexit", — написал один из жителей Великобритании.
Кто-то пишет, что увереныв лживости обвинений Лондона.
"От лица всей моей семьи и друзей я приношу свои извинения за ложные обвинения против вашей страны", — говорится еще в одном письме.
Также британцы выражали симпатии России и президенту Владимиру Путину, отметив, что политика их премьер-министра Терезы Мэй безответственна.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что британская полиция идентифицировала главных подозреваемых в покушении на Скрипалей. Они находятся в России.
Имена подозреваемых могли быть установлены путем анализа списка людей, которые прилетели в Великобританию и затем покинули страну.
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