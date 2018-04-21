Скотланд-Ярд установил отравителей Скрипаля — это русские

Британская полиция идентифицировала главных подозреваемых в покушении на Скрипалей. Они находятся в России, пишет The Telegraph.

Имена подозреваемых могли быть установлены путем анализа списка людей, которые прилетели в Великобританию и затем покинули страну, рассказывает логику полиции газета.

Исследовано огромное количество видео с камер, просмотрены камеры распознавания автомобильных номеров. Но если полиция попробует "достать" русских, она натолкнется на "дипломатическую стену", не говоря уж о привлечении их к ответственности.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю заявил, что Великобритания имеет право не консультироваться с РФ по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По его словам, Конвенция о запрещении химоружия (КЗХО) это позволяет. Узюмджю также добавил, что "Великобритания предпочла применить статью 8 — запросить техническую поддержку от ОЗХО. Они были абсолютно [вправе это сделать]…Статья 9, на которую ссылалась РФ — это право, но не обязательство".

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