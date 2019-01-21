ЕС ввел санкции против руководства российской военной разведки

21 января Совет Евросоюза по иностранным делам согласовал ограничительные меры против главы Главного разведывательного управления России и его заместителя. Напомним, "Правда.Ру" уже сообщала о еще двух фигурантах санкционного списка - Руслане Боширове и Александре Петрове.
По мнению Совета Евросоюза, начальник управления и его заместитель несут прямую ответственность за применение химического оружия в Солсбери, в результате которого пострадал бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и полную заморозку активов. Помимо физических граждан России, в санкционный список внесено юридическое лицо из Сирии.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала об успехах британских следователей, которые обвинили в покушении на Сергея Скрипаля лично президента Российской Федерации Владимира Путина, однако доказательств предоставить не смогли. Позже стало известно, что над домом Сергея Скрипаля в Солсбери установили "защитный купол" для проведения работ по очистке строения от остатков ядовитых веществ. В ответ на это, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил британские власти в уничтожении улик по делу Сергея Скрипаля.
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