ЕС ввел санкции против руководства российской военной разведки

21 января Совет Евросоюза по иностранным делам согласовал ограничительные меры против главы Главного разведывательного управления России и его заместителя. Напомним, "Правда.Ру" уже сообщала о еще двух фигурантах санкционного списка - Руслане Боширове и Александре Петрове.

По мнению Совета Евросоюза, начальник управления и его заместитель несут прямую ответственность за применение химического оружия в Солсбери, в результате которого пострадал бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и полную заморозку активов. Помимо физических граждан России, в санкционный список внесено юридическое лицо из Сирии.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об успехах британских следователей, которые обвинили в покушении на Сергея Скрипаля лично президента Российской Федерации Владимира Путина, однако доказательств предоставить не смогли. Позже стало известно, что над домом Сергея Скрипаля в Солсбери установили "защитный купол" для проведения работ по очистке строения от остатков ядовитых веществ. В ответ на это, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил британские власти в уничтожении улик по делу Сергея Скрипаля.

Читайте также:

ЕС планирует санкции против Петрова и Боширова

Расследование о покушении на семью Скрипалей "привело" к Путину

Маразм крепчает: над домом Скрипалей в Солсбери построят купол

Глава СВР обвинил Британию в уничтожении улик по Скрипалям