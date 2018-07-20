Посол объяснил, почему Москве не очень интересна Варшава

Посол Российской Федерации в Варшаве Сергей Андреев заявил, что со стороны польского правительства не наблюдается никакого стремления к улучшению отношений с Российской Федерацией.

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По словам Сергея Андреева, за все время работы нового польского правительства никаких изменений в политике по отношению к Москве так и не произошло. Российские дипломаты, заявил он, придерживаются мнения, что именно Варшава виновна в том, что двусторонние отношения между двумя государствами продолжают быть столь напряженными.

Так, посол РФ в Варшаве заявил, что, если бы власти Польши были намерены идти на контакт с Россией, они ни в коем случае бы не стали затевать войну с памятниками советским воинам-освободителям. По словам Андреева, это удар не только для Кремля, но и оскорбление всему российском народу.

Андреев заключил, что Москва будет готова идти на диалог с Варшавой, как только со стороны последней наметятся хоть какие-то изменения в отношении к Российской Федерации. Также он добавил, что на данный момент Кремль не собирается предпринимать никаких самостоятельных шагов по улучшению отношений с Польшей. По словам Андреева, Москве стабильные и доброжелательные отношения между двумя государствами необходимы не больше, чем польской стороне.

Колониальная Польша обречена | Правда. Ру